Wiemy, jakich zasad diety przestrzega Elizabeth Hurley, żeby nie wyglądać 53 lata. Najważniejsze jest nawodnienie

Jeśli wejdziemy na Instagram Elizabeth Hurley zobaczymy młodą, wysportowaną i szczęśliwą kobietę. 53-letnia (tak, nie przewidziałaś się) aktorka i projektantka od dziesięcioleci jest ikoną urody i fitnessu. Wygląda na to, że nieprędko zrzeknie się tego statusu. Elizabeth stale publikuje zdjęcia, na których ewidentnie promienieje. My zastanawiamy się, co dokładnie je, by wyglądać tak zniewalająco.

Zdrowy tryb życia to nie tylko idealna figura

Elizabeth wybrała zdrowy tryb życia nie tylko w trosce o sylwetkę. Duży wpływ na jej decyzję miał stan zdrowia rodziny aktorki. Kilka lat po tym, jak babcia gwiazdy zmarła na raka piersi, Hurley została globalną ambasadorką kampanii na rzecz raka piersi Estée Lauder, z którą nieprzerwanie współpracuje.

Tajemnica diety Elizabeth to połączenie trzech prostych rzeczy - jedzenie pożywnych pokarmów, poświęcanie czasu na ćwiczenia oraz znalezienie chwili na relaks. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie nawodnienie. Codziennie rano przymusza się do wypicia dwóch kubków ciepłej wody, co może okazać się zbawienne dla układu trawiennego. Ponadto przez cały czas ma przy sobie butelkę wody - w torbie, na stoliku nocnym, wszędzie!

Elisabeth Hurley Elisabeth Hurley - instagram

Największym wrogiem sylwetki jest przetworzona żywność

Elizabeth najbardziej ceni sobie proste i naturalne jedzenie. Nie przebada za chemikaliami w pożywieniu i unika sztucznych dodatków. Stara się wybierać mięso z dobrych hodowli i warzywa z naturalnych upraw, tym samym wspierając lokalnych rolników. W sezonie letnim sama uprawia owoce i warzywa.

Zrównoważone posiłki to podstawa

Posiłki 53-latki opierają się głównie na roślinach oraz zdrowych produktach i są proste w przygotowaniu. Na śniadanie - po zakończeniu porannego treningu - aktorka chętnie wybiera miskę jogurtu greckiego z bananem i odrobiną miodu. Na obiadowym stole gwiazdy często goszczą zupy - faworytem jest jarzynowa. Kolację aktorka zjada zwykle w swoim biurze. Ostatni w ciągu dnia posiłek Elizabeth składa się z dużej ilości warzyw oraz chudego mięsa.