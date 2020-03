Agnieszka Radwańska świętuje urodziny, ćwicząc w ciąży na siłowni. Tenisistce składają życzenia polskie gwiazdy

Agnieszka Radwańska zamieściła na Instagramie radosny wpis wprost z sali siłowni. Mimo zakończenia kariery, sport w życiu Radwańskiej zajmuje szczególne miejsce. Agnieszka dołączyła do grona trenujących mam. W tym szczególnym dniu nie było mowy o przerwie w ćwiczeniach.

Agnieszka Radwańska ćwiczy z brzuszkiem ciążowym

Była tenisistka rozpoczęła dzień urodzin od ćwiczeń na siłowni. Uśmiechnięta Radwańska pozdrawia swoich fanów na Instagramie, pokazując na zdjęciu rosnący ciążowy brzuszek. Niedawno mogliśmy podziwiać Agnieszkę na sali tanecznej. Do tańca gwiazda dołączyła dostosowane do jej obecnego stanu ćwiczenia na siłowni. Chociaż wiele kobiet obawia się treningów w ciąży, warto uświadomić, że odpowiednio dobrane figury i ruchy pomagają przy porodzie, uelastyczniają skórę, która poddana jest nadmiernemu wysiłkowi, a także sprawiają, że świeżo upieczone mamy szybciej mogą wrócić do formy sprzed tych niezwykłych dziewięciu miesięcy.

Agnieszka Radwańska świętuje urodziny na siłowni

Radwańska, jak na fankę sportów przystało, nie szuka wymówek od ćwiczeń. Swoje święto rozpoczęła od porządnego wycisku na siłowni. Na Instagramie pod wpisem pojawiło się wiele życzeń urodzinowych, które składały Agnieszce polskie gwiazdy, w tym Anna Lewandowska, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Tomek Ciachorowski:

Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego, co dobre Aga!

Najlepszego! Teraz już z górki

- pisali celebryci na Instagramie Radwańskiej.

Agnieszka Radwańska - życzenia Agnieszka Radwańska - Instagram

Trzeba przyznać, że Radwańska rozpoczęła ten wyjątkowy dzień w swoim stylu - aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Składamy Agnieszce najlepsze życzenia i czekamy na przyjście na świat pierwszego dziecka gwiazdy!

