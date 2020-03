Zjawiskowa metamorfoza Adele wciąż szokuje fanów piosenkarki. W sieci możemy znaleźć coraz nowsze zdjęcia gwiazdy oraz informacje o stosowanych przez artystkę dietach. Jak donosi magazyn "Gala", Adele zastosowała dietę sirutinową, która bardzo szybko przynosi efekty. Wcześniej, informacja o stosowanej przez ulubioną wokalistkę diecie pojawiła się w amerykańskim wydaniu "Women's Health".

Spektakularna przemiana Adele to zasługa tej diety

Jaką dietę stosowała wokalistka? W mediach pojawiła się informacja o diecie sirutinowej, która polega na pobudzeniu w organizmie produkcji białka sir, przy jednoczesnym ograniczeniu dostarczania kalorii. Wspomniane białko działa nie tylko na przyspieszenie chudnięcia, lecz także procesy odmładzające komórki. Według artykułu "Wprost" wybrana przez Adele dieta naprawdę może przynieść zamierzone przez nas efekty, nie bazuje na monotonnych przepisach, a dostarcza wszystkie niezbędne witaminy i minerały, jednocześnie wspomagając proces chudnięcia.

Warto wiedzieć, że dieta sirutinowa wpływa zarówno na spalanie tkanki tłuszczowej, jak i przyrost masy mięśniowej oraz ogólną poprawę naszej kondycji. Włączenie do menu sirutinowej żywności diametralnie zmienia nasz metabolizm. Jakie są to produkty? Dieta opiera się na warzywach i owocach, które niesamowicie przyspieszają tempo, w jakim nasz organizm spala zaległą tkankę tłuszczową. Do tej żywności zaliczamy między innymi:

truskawki;

jarmuż;

naturalne kakao;

zieloną herbatę;

rukolę;

kapary;

soję;

kurkumę.

Na bazie wyżej wymienionych produktów można wyczarować wiele smacznych i zdrowych dań, które spokojnie możemy włączyć do swojego jadłospisu. Jedną z propozycji deserowych, którą poleca "Gala", jest zaserwowanie... kakaowego musu! Tak urozmaicona dieta, która pozwala na spożywanie wielu produktów, nie jest tak obciążająca psychicznie, jak wiele restrykcyjnych głodówek.

Przepis na mus bananowo-kakaowy

Składniki:

łyżka naturalnego kakao;

dojrzały banan;

sok z limonki do smaku;

opcjonalnie: łyżeczka naturalnego masła orzechowego.

Przygotowanie: Obierz banana, pokrój na mniejsze kawałki i włóż do blendera. Dodaj pozostałe składniki i zmiksuj na gładką masę. Podawaj od razu. Z podanych proporcji powinieneś uzyskać dwie porcje musu.

