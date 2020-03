Małgorzata Socha nie odpuszcza sobie podczas urlopu. "Mamuśki! Trenujecie z dziećmi?"

Małgorzata Socha cieszy się słoneczną pogodą i chwilami wolnymi od pracy, spędzanymi w gronie najbliższych. Aktorka cały czas dba o swoją figurę, podkreślając, że obecnie jej kondycja jest lepsza, niż gdy miała 20 lat. Podczas urlopu Socha nie zapomina o treningach, do których próbuje przekonać swoją trzyletnią córkę.

REKLAMA

Małgorzata Socha ćwiczy z córką

Czy pociecha aktorki zarazi się pasją do ćwiczeń? Małgosia bardzo by chciała, aby jej dzieci polubiły aktywność fizyczną. W końcu sport to zdrowie! Socha nie zapomina o treningach, nawet podczas wakacji - poranne rozciąganie i rozgrzewka na macie to idealny sposób na energiczne rozpoczęcie dnia. Obserwatorki Sochy na Instagramie podzieliły się swoimi doświadczeniami:

Niestety, ostatecznie kończy się na bajkach albo ewentualnie piosenkach. Trochę ćwiczy ze mną, trochę ogląda.

Moi synowie przynoszą i składają mi matę, czasem też przechodzą pode mną albo biegają w koło mnie.

Trenujemy/próbujemy trenować. Moja dwójka bardzo przeszkadza, ale uwielbia. Czasem córka od rana na mnie krzyczy, że mam ćwiczyć

- czytamy wśród wielu zamieszczonych pod wpisem komentarzy. Rzeczywiście, zainteresowanie dzieci treningami nie zawsze należy do łatwych zadań. Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem życia. Warto poszukać sposobów, jak od małego uczyć swoje pociechy, ze sport to frajda. Gdy dzieci złapią bakcyla, mogą być prawdziwymi motywatorami do ćwiczeń.

Trening w domu z małym dzieckiem? To możliwe! Zobacz, jak wyglądają domowe ćwiczenia z córką Anny Skury: