Lubicie lunchboxy? Ten przepis Anny Lewandowskiej powinien wam przypaść do gustu

Anna Lewandowska wspomina na swoim blogu o zbliżającej się wiośnie - dłuższe, pełne słońca i świeżości dni sprawiają, że rośnie w nas motywacja do treningów oraz gotowania. Kiedy same przygotujemy dania do pracy, mamy większy wpływ na to, ile dostarczymy poszczególnych składników odżywczych. Trenerka podzieliła się na swoim blogu przepisem na zdrową i pyszną sałatkę, której przygotowanie nie zajmie ci dużo czasu.

Anna Lewandowska poleca sałatkę, która sprawdzi się idealnie do lunchboxa

Szukasz kulinarnych inspiracji na pyszny posiłek do pracy? Być może sałatka z kurczaka będzie idealnym pomysłem na urozmaicenie twojego jadłospisu!

Składniki:

pomidor;

garść rukoli;

140 gramów mięsa z piersi indyka;

łyżka nasion słonecznika;

3/4 łyżeczki masła klarowanego;

dwie łyżeczki świeżej kolendry;

po szczypcie: soli morskiej, pieprzu czarnego i majeranku.

Wykonanie: Przypraw mięso, następnie usmaż je na patelni na rozpuszczonym wcześniej maśle. Wtedy pokrój je w kostkę, razem z pomidorem. Wymieszaj wszystkie składniki w misce i przełóż do przygotowanego pojemnika.

Sałatka do pracy - co zamiast mięsa?

Jeśli jesteś na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, doskonałą alternatywą dla indyka będzie wędzone tofu. Pokrojony w kostkę produkt wymieszaj w misce w przyprawach: łyżce kurkumy zmieszanej z łyżką wędzonej papryki. Tak przygotowane tofu umieść w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku na 15-20 minut. Kurkuma posiada wiele cennych dla organizmu właściwości, przydatnych zwłaszcza w okresie wiosennego przesilenia. Spożywanie kurkumy poprawia naszą odporność na bakterie i krążące wirusy.

