Szukasz przepisu na wegańskie słodkości? Wypróbuj pomysłu Anny Lewandowskiej na ulubiony kokosowy przysmak

Anna Lewandowska podrzuca obserwatorom na Instagramie coraz nowe i zdrowe wariacje lubianych przez wszystkich potraw i słodyczy. Ostatnio pojawiła się zdrowsza wersja popularnych kokosowych słodkości - jak samemu zrobić kulki rafaello?

Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na wegańskie rafaello

Kulki mocy to doskonały sposób na dostarczenie energii i przemycenie witamin w słodyczach. Kokosowa, zdrowsza wersja rafaello jest bardzo prosta w przygotowaniu i nie zajmie dużo czasu - a smak na pewno zachwyci wszystkich wielbicieli kokosowych słodyczy.

Składniki wg przepisu Anny Lewandowskiej:

pół szklanki, czyli ok. 8 sztuk, daktyli,

dwie szklanki mleka kokosowego,

1/3 szklanki kaszy jaglanej,

dwie czubate łyżki musu kokosowego,

łyżka sproszkowanej wanilii,

po łyżeczce cynamonu i kardamonu,

kilka kropel waniliowego aromatu,

kilka migdałów,

garść wiórków kokosowych.

Przygotowanie: Namocz daktyle w gorącej wodzie. Kaszę jaglaną porządnie przepłucz pod bieżącą wodą, najlepiej dwukrotnie, i ugotuj ją w kokosowym mleku, dolewając trochę wody. Gotuj do momentu, aż kasza wchłonie płyn. Odstaw wtedy do wystygnięcia. Następnym krokiem jest zmiksowanie kaszy z daktylami, dodając przyprawy, mus kokosowy i waniliowy aromat. Z przygotowanej masy ulep kulki i włóż do środka po jednym migdale. Tak przygotowane kulki obtocz w wiórkach kokosowych i włóż na całą noc do lodówki.

Warto wiedzieć, że w kokosie znajdziemy całkiem sporo witamin. Szczególnie ciekawym faktem jest zbiór rzadko występujących kwasów tłuszczowych, które przyspieszają i poprawiają przemianę materii. W kokosie znajdziemy też dużo błonnika, magnezu, potasu oraz kwasu foliowego. Trzeba jednak pamiętać że świeży owoc kokosu jest dosyć kaloryczny, dlatego nie spożywajmy go w nadmiarze.

