Anna Lewandowska odpowiada na pytania, dotyczące wskaźnika BMI w czasie ciąży. Ile powinna ważyć przyszła mama?

Anna Lewandowska co kilka dni pokazuje coraz większy ciążowy brzuszek. Trenerka niedługo po raz drugi zostanie mamą. Fit gwiazda zdaje sobie sprawę, ile przyszłe mamy mają pytań i obaw, związanych z właściwym odżywianiem oraz ćwiczeniami w czasie ciąży. W nowym wpisie na Instagramie postanowiła poruszyć temat wagi.

Anna Lewandowska opowiedziała o właściwym wskaźniku BMI

Czy mam prawidłową wagę? - to pytanie na pewno przeszło przez myśl każdej przyszłej mamie. Czasem martwimy się, że ważymy za mało lub za dużo. W jaki sposób kontrolować, czy nasza waga w ciąży wskazuje prawidłowe wartości? Lewandowska postanowiła rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na te często pojawiające się pytania.

Większość kobiet w ciąży nurtuje pytanie - jak to jest z tym BMI, co chwilę dostaję Wasze pytania o to. Ile powinno się ważyć, na ile odstępstw można sobie pozwolić, jedzenie za dwoje czy dla dwojga itp. Ocenę prawidłowej wagi pokazuje współczynnik Body Mass Indeks (BMI)

- podkreśla na Instagramie Anna. Jak prezentuje się współczynnik BMI dla kobiet w ciąży?

BMI poniżej 18,5 – wzrost masy 13-16 kg;

BMI 18,5 – 24,9 – wzrost masy 11-13 kg;

BMI 25 – 29,9 – wzrost masy 10-11 kg;

BMI powyżej 30 – wzrost masy do 10 kg.

Podane przed trenerkę wartości odnoszą się do tego, ile możemy zdrowo przytyć w czasie ciąży, odnosząc się do naszego wskaźnika BMI. Dane dotyczą pojedynczej ciąży, w przypadku bliźniąt liczby będą inne. Warto wiedzieć, że według ekspertów z portalu "Zdrowy start w przyszłość", kobieta w ciąży nabiera około dziewięciu dodatkowych kilogramów, nie wliczając w to wagi dziecka.

