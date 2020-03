Michał Piróg zakończył głodówkę. Przez dwanaście dni pił tylko wodę i zioła. "To jest ten moment, kiedy sobie wreszcie coś zjem"

Michał Piróg zakończył głodówkę. Przez 12 dni pił tylko wodę i zioła. "To jest ten moment, kiedy sobie wreszcie coś zjem"

Michał Piróg wyznał, że przez 12 dni stosował głodówkę leczniczą. Fani dzielnie go wspierali. Co to jest i po co się ją stosuje?

REKLAMA

Michał Piróg - instagram Otwórz galerię (4)

REKLAMA