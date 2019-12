Jenna Dewan pokazała zdjęcie po treningu. Gwiazda ćwiczy w bardzo zaawansowanej ciąży

Jenna Dewan to popularna amerykańska aktorka i trenerka. Rozgłos przyniosła jej główna rola w tanecznym hicie "Step up: taniec zmysłów", gdzie wystąpiła u boku Channinga Tatuma. Między parą zaiskrzyło. Aktorzy doczekali się córki Everly. Niestety, małżeństwo się rozpadło. Obecnie Jenna jest w nowym związku i już wkrótce powita na świecie kolejne dziecko. Aktorka udowadnia, że ciąża nie jest powodem do zaprzestania aktywności fizycznych. Mimo już sporego brzuszka, Dewan wciąż ćwiczy.

Jenna Dewan ćwiczy w ciąży Jenna Dewan - Instagram

Jenna Dewan trenuje w zaawansowanej ciąży

Na instastories gwiazda pokazała się w spodniach dresowych i sportowym staniku, prezentując odkryty ciążowy brzuszek. Jenna spodziewa się dziecka z nowym partnerem, Stevem Kazeem i udowadnia, że w ciąży można wykonywać treningi. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Jenna Dewan - treningi i dieta

Dewan jest bardzo aktywna - karierę rozpoczynała jako profesjonalna tancerka. Jej treningi są więc związane z tańcem i doskonale rozciągają całe ciało. Sekret formy gwiazdy tkwi również w diecie. Jenna często podkreślała, że swój dzień rozpoczyna od zdrowego zielonego koktajlu, na który składa się szpinak, cytryna, jarmuż, jabłko, banan, gruszka oraz czarny sezam. Smoothie przygotowane z wymienionych składników dodaje energii na cały poranek. Wpływa też pozytywnie na kondycję skóry i włosów. W ciągu dnia Dewan lubi przekąsić sałatkę z kaszą bulgur i pomidorami, z dodatkiem czosnku. Wspomniana kasza dostarcza wiele składników odżywczych i jest sycąca. Na obiad aktorki składają się głównie warzywa. Gwiazda uwielbia pieczone szparagi, cukinię oraz marchew. Obok porcji warzyw znajdziemy gotowany brązowy ryż.

